Cortei, La Russa “Bisogna cambiare le regole di ingaggio”

ROMA (ITALPRESS) – “Se gli agenti quando intervengono rischiano di finire processati, non si ottiene molto. Bisogna cambiare le regole di ingaggio”. Lo dichiara il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un’intervista a il Giornale, chiedendo anche il ripristino del pattugliamento integrato: “L’operazione ‘Strade sicure’ l’ho inventata io nel 2008. Va reintrodotto e rinforzato. Lo dico anche al mio amico Crosetto”.

Sui recenti disordini di piazza, La Russa respinge la tesi del disagio sociale: “Vogliono il pezzo griffato e pregiato. Non vogliono il pane. Oggi vogliono i Rolex e assaltano i negozi del Quadrilatero”. Il presidente del Senato promuove inoltre i fermi preventivi. “Quelle quattro ore seduti su una sedia in commissariato, senza che nessuno ti torca un capello, è molto educativo per chi è tentato dalla voglia di creare episodi di violenza”. Commentando infine la posizione del Capo dello Stato, conclude: “Mattarella ha fatto la cosa giusta. Mi è piaciuto molto, separando la condanna dai se e dai ma”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).