POTENZA (ITALPRESS) – La Basilicata è tra le 5 regioni pioniere in materia di idrogeno e darà vita a una strategia regionale in questo settore. Stamane la presentazione dell’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Grande la partecipazione degli stakeholder interessati alla misura, una platea affollata ha partecipato all’illustrazione della misura. Il presidente della Regione Vito Bardi ha sottolineato che comincia una tappa fondamentale che porterà la Basilicata ad essere una regione all’avanguardia nella produzione di energia green. “Si tratta – ha sottolineato – di progetti per impianti di produzione di idrogeno green in aree industriali dismesse, a cui verranno destinati 18,5 milioni di euro del PNRR dedicato alla Missione ‘rivoluzione verde e transizione ecologicà, un pilastro fondamentale del Piano di Ripresa e Resilienza che punta a supportare imprese e territori nel complesso percorso della transizione energetica”.

Il bando è stato redatto dalla Direzione Generale Ambiente Territorio ed Energia, con il contributo della Direzione Attività Produttive della Regione e ripropone un modello di un bando definito del Ministero dell’Ambiente. E’ destinato a tutte le tipologie di imprese intenzionate a realizzare siti di produzione di idrogeno green nelle aree dismesse. Gli interventi dovranno principalmente prevedere: la realizzazione di uno o più elettrolizzatore per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari al processo produttivo; uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori. Per quanto riguarda il dimensionamento degli impianti, la taglia massima prevista è di 10 milioni di euro.

“Il processo di selezione sarà inoltre molto rapido – ha rassicurato il presidente sottolineando che il bando dovrà essere pubblicato entro il 31 gennaio sul BUR ed entro il 31 marzo 2023 dovrà essere pubblicata la graduatoria dei progetti.

L’avviso è la parte terminale prevista dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” e prevede l’agevolazione della produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili in aree industriali dismesse, anche per supportare la creazione di “Hydrogen valleys” che rivestono un’importanza strategica per il Basilicata.

A seguito dell’emanazione del decreto del Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia del MASE numero 427 del 23 dicembre 2022, dove sono stati definiti gli adempimenti in capo alle Regioni e alle Province Autonome ed è lo schema di Bando tipo, la Regione Basilicata si accinge ad approvare il “Bando PNRR per la produzione di idrogeno verde in aree dismesse” per selezionare i progetti che saranno realizzati sul territorio regionale.

Dopo gli interventi degli assessori regionali alle Attività Produttive Francesco Gallella, all’energia Cosimo Latronico e alle Infrastrutture Donatella Merra”, si sono susseguiti gli interventi degli stakeholder invitati e interessati alla misura,

(ITALPRESS).