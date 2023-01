Idrogeno green, Bardi “La Basilicata sarà protagonista”

"Ha inizio una tappa fondamentale del percorso che porterà la Basilicata ad essere una regione all’avanguardia nella produzione di energia green. La Giunta regionale è pronta per approvare un Bando dedicato a progetti per impianti di produzione di idrogeno green in aree industriali dismesse". Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi nell’incontro con gli stakeholders. xc2/pc/gsl