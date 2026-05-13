Sbarra “Risultati positivi al Sud, bisogna spostare più investimenti e risorse”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Il Sud sta vivendo negli ultimi tre anni una stagione di risultati positivi: il Pil cresce più che nel resto del Paese, ripartono gli investimenti pubblici e privati, si rafforza l’export, l’occupazione ha raggiunto il massimo storico con il 50,1% di tasso di occupazione. Il Governo intende sostenere una visione unitaria e integrata di interventi e di investimenti sul Mezzogiorno e l’ultimo decreto lavoro rafforza e migliora questa prospettiva con un miliardo di risorse per incentivare l’occupazione a tempo indeterminato di giovani, donne e lavoratori svantaggiati soprattutto nel Sud”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Luigi Sbarra, parlando con i giornalisti all’Unione industriali a Napoli, a margine dell’incontro “La Bei per la Zes - Coesione, sostenibilità e innovazione”, promosso dalla Banca Europea per gli Investimenti. Sbarra spiega che “bisogna spostare ancora di più investimenti e risorse nel Mezzogiorno perché qui dobbiamo recuperare ancora, nonostante i risultati positivi degli ultimi anni, divari storici con il resto del Paese”. Servono dunque “risorse per le infrastrutture, per la qualità dei servizi pubblici, incentivi alle imprese e incentivi all’occupazione”. xc9/vbo/gtr