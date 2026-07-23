Home Video News Economia ICE Londra, Sacchi “Italpress partner prezioso per le iniziative nel mercato UK”
ICE Londra, Sacchi “Italpress partner prezioso per le iniziative nel mercato UK”
LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - "Italpress è stato per noi un partner molto prezioso nel far conoscere tutte le iniziative che realizziamo per il mercato UK e ci auguriamo che con la presenza fisica dell'agenzia qui la nostra collaborazione possa arricchirsi di nuove esperienze". Lo afferma Giovanni Sacchi, direttore dell'ICE di Londra, a margine dell'inaugurazione del nuovo desk operativo dell'agenzia Italpress a Londra. "Per noi è estremamente importante far conoscere sempre di più alle imprese in Italia che il nostro ufficio svolge una intensa attività a 360 gradi su tutti i principali settori del Made in Italy, dall'agroalimentare, alla meccanica, al mondo dell'innovazione e delle startup", aggiunge. sat/gtr