ICE Londra, Sacchi “Italpress partner prezioso per le iniziative nel mercato UK”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) - "Italpress è stato per noi un partner molto prezioso nel far conoscere tutte le iniziative che realizziamo per il mercato UK e ci auguriamo che con la presenza fisica dell'agenzia qui la nostra collaborazione possa arricchirsi di nuove esperienze". Lo afferma Giovanni Sacchi, direttore dell'ICE di Londra, a margine dell'inaugurazione del nuovo desk operativo dell'agenzia Italpress a Londra. "Per noi è estremamente importante far conoscere sempre di più alle imprese in Italia che il nostro ufficio svolge una intensa attività a 360 gradi su tutti i principali settori del Made in Italy, dall'agroalimentare, alla meccanica, al mondo dell'innovazione e delle startup", aggiunge. sat/gtr