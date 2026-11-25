IA in sanità, Mattei (Philips) “Va integrata nel workflow ospedaliero”

ROMA (ITALPRESS) - "I vantaggi dell'impiego dell'intelligenza artificiale in sanità sono molteplici. Noi come Philips siamo impegnati moltissimo in questo ambito, soprattutto nella diagnostica per immagini". Così Sandro Mattei, National Strategic Account Manager di Philips, a margine del convegno di presentazione del Rapporto SA-IA - Salute & Sanità nell'era dell'Intelligenza Artificiale realizzato dall'Istituto per la Competitività (I-Com). "Quello che riteniamo importante in questa fase - aggiunge - non è tanto concentrarsi sugli algoritmi di intelligenza artificiale o sugli aspetti tecnologici, che in questo settore sono ormai ampiamente presenti, quanto piuttosto garantire una loro efficace integrazione nel workflow ospedaliero". xi2/mgg/azn