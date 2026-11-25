Unipol, a Genova una nuova panchina rossa contro la violenza sulle donne

GENOVA (ITALPRESS) - “L’amore genera amore e non violenza”: è la frase incisa sulla Panchina Rossa - assieme al numero verde 1522, punto di riferimento per le richieste d'aiuto e sostegno delle vittime - che il Gruppo Unipol ha inaugurato a Genova, presso la sede di Siat Assicurazioni, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Inoltre CUBO, archivio e museo d’impresa del Gruppo Unipol, ha organizzato l’ottava edizione di “Non ballo da sola”, rassegna itinerante di eventi, attività educative e sensibilizzazione dedicate al tema della violenza di genere, coinvolgendo le 6 città in cui è presente la panchina rossa: Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze e adesso Genova. f28/fsc/gsl