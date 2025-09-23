Ia, Barachini “Importante che Italia abbia fatto una legge specifica”

ROMA (ITALPRESS) - "È importante che l'Italia abbia fatto, tra le prime in Europa, una legge specifica di visione sull'Intelligenza Artificiale, perché serviva mettere insieme gli investimenti, una visione complessiva di utilizzo di questa tecnologia che sta cambiando la vita dei cittadini italiani. Poi questa legge contiene importanti protezioni per il diritto d'autore, e una novità assoluta, quella del reato del deepfake, bisogna proteggere i cittadini da quello che vedono e ascoltano, dargli la sicurezza che sia reale e non manipolato". Lo ha detto Alberto Barachini, sottosegretario all'Editoria, a margine della prima edizione prima edizione del Policy & Business Forum, promosso dal gruppo editoriale Urania. xc3/col4/mca2