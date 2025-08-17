I Vigili del Fuoco di Malta si uniscono alla lotta contro gli incendi in Portogallo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Quaranta ufficiali della Protezione Civile di Malta stanno partecipando alla lotta del Portogallo contro devastanti incendi boschivi, alimentati da un’ondata di caldo intensa, siccità e carenza d’acqua. Si tratta della quinta missione internazionale intrapresa dai vigili del fuoco maltesi in soli due anni. Il primo gruppo di 20 ufficiali è partito da Malta sabato, mentre il resto del contingente è atteso a breve.

In Portogallo, quasi 4.000 operatori sono impegnati nello spegnimento di sette grandi incendi. Le autorità hanno prorogato fino a domenica lo stato di allerta nazionale, citando temperature estreme e condizioni di estrema siccità. Nonostante l’invio del personale, il Dipartimento di Protezione Civile di Malta ha confermato che le risorse interne restano sufficienti a garantire pieno servizio a Malta e Gozo. Negli ultimi anni, le squadre maltesi della Protezione Civile hanno inoltre fornito supporto nelle operazioni di soccorso e spegnimento incendi in Grecia, Turchia e Libia. Il Ministro degli Interni Byron Camilleri ha attribuito alle continue risorse governative investite in attrezzature, formazione e migliori condizioni di lavoro la possibilità di partecipare a tali operazioni internazionali.

“Questa trasformazione è stata resa possibile grazie a investimenti significativi non solo in attrezzature e formazione, ma anche nei nostri vigili del fuoco stessi, che oggi godono delle migliori condizioni e dei migliori stipendi che abbiano mai avuto,” ha dichiarato Camilleri.

