I vaccini per la lotta alla fibrosi cistica

ROMA (ITALPRESS) - Nuove tecnologie, evoluzione di quelle impiegate nei vaccini anti-Covid, saranno utilizzate per superare le barriere del muco polmonare e portare la terapia genica direttamente nelle cellule delle persone affette dalla fibrosi cistica. La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica sostiene diversi progetti che sviluppano vettori innovativi, come nanoparticelle lipidiche e strutture di origine virale, per rendere queste terapie più efficaci e sicure. sat/gtr/col