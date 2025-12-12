I Parlamenti africani riuniti in Assemblea Generale a Rabat

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Rabat ospita, venerdì 12 dicembre, la terza Assemblea generale annuale della Conferenza dei presidenti delle istituzioni legislative africane, incentrata sulla lotta contro il terrorismo e sulle sfide dello sviluppo del continente.

Con la partecipazione di circa quaranta delegazioni, i lavori affrontano il ruolo dell’Africa nell’ecosistema globale e il rafforzamento delle istituzioni legislative per promuovere uno sviluppo sostenibile.

In apertura, il presidente del Parlamento marocchino, Rachid Talbi Alami, ha invitato a una ferma condanna delle “alleanze tra terrorismo e separatismo”, considerate una minaccia alla stabilità e all’integrità territoriale degli Stati africani.

La conferenza proseguirà fino a domenica e sarà accompagnata da incontri bilaterali, in particolare sulla Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che ribadisce il piano di autonomia sotto sovranità marocchina come unica soluzione al conflitto regionale del Sahara.

(ITALPRESS).