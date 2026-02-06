I Lakers battono Philadelphia senza Doncic, Detroit e Houston al tappeto

ROMA (ITALPRESS) – Senza Luka Doncic ma con un Austin Reaves da urlo. I Los Angeles Lakers, nella sfida contro i Philadelphia 76ers, devono fare a meno dell’asso sloveno già nel secondo quarto a causa di un infortunio alla gamba. Nessun problema, perché dalla panchina Reaves realizza 35 punti con un ottimo 12/17 dal campo (5/8 da tre), trascinando i suoi alla vittoria per 119-115. Niente da fare, quindi, per Joel Embiid e Tyrese Maxey, che devono cestinare, rispettivamente, 35 e 26 punti (con 13 assist), e vedono interrotta a cinque la striscia di vittorie consecutive dei Sixers.

Discorso simile per i Detroit Pistons, che dopo tre vittorie di fila cadono in casa contro i Washington Wizards. Il solito Cade Cunningham si distingue con 30 punti (a cui si aggiungono 8 rimbalzi e 8 assist), ma gli ospiti, che devono fare fronte alle numerose assenze, mandano in doppia cifra otto giocatori e si aggrappano al rookie Will Riley, autore di 20 punti: 117-126 il risultato che costa ai Pistons, primi in classifica a Est, la tredicesima sconfitta stagionale.

Rimanendo in alta classifica, ma a Ovest, arriva una sconfitta casalinga anche per gli Houston Rockets, che cedono per 99-109 contro i Charlotte Hornets. I Rockets mandano in doppia cifra solo Kevin Durant (31 punti) e Jabari Smith (17), mentre gli Hornets volano con i 24 punti di Kon Knueppel e i 20 di LaMelo Ball e vincono l’ottava partita di fila, la nona nelle ultime dieci. Tra gli altri risultati, Victor Wembanyama (29-11-6) trascina i San Antonio Spurs nella vittoria per 123-135 contro i Dallas Mavericks, a cui non bastano i 32 punti a testa di Cooper Flagg e Naji Marshall. Allo stesso modo, ai Phoenix Suns non bastano i 24 punti di Dillon Brooks e Grayson Allen: a vincere sono i Golden State Warriors, che con 35 punti arrivati dalla panchina si impongono per 97-101. Successi casalinghi per Orlando Magic (118-98 contro i Brooklyn Nets), Atlanta Hawks (121-119 contro gli Utah Jazz) e Toronto Raptors (123-107 contro i Chicago Bulls).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).