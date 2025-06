I giovani e le forze armate, numeri e tendenze tra interessi e nuove sfide

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi anni l’interesse dei giovani verso una carriera nelle forze armate ha assunto un profilo complesso, caratterizzato da dinamiche sfaccettate che riflettono sia le trasformazioni sociali sia le condizioni economiche del Paese. I dati raccolti da diverse indagini di osservatori legati al mondo della scuola e delle università, mostrano come solo una minoranza esigua, circa il 6% degli studenti, manifesti un interesse concreto verso un futuro in divisa, segnalando al contempo una forte differenziazione nelle preferenze rispetto ai vari corpi militari e di polizia.

L’interesse si configura come un fenomeno minoritario ma non trascurabile, plasmato da fattori sociali, culturali e territoriali che richiedono un approccio strategico e diversificato per rafforzarne l’attrattività. Migliorare le condizioni economiche, rivedere le modalità di comunicazione per valorizzare le molteplici opportunità offerte, e intervenire sulle rigidità organizzative rappresentano le sfide fondamentali per costruire un percorso che risponda alle aspettative delle nuove generazioni, in un contesto in cui il servizio militare continua a svolgere un ruolo cruciale per la sicurezza e la coesione nazionale.

L’Esercito Italiano si conferma la prima scelta per quasi la metà dei giovani interessati, rappresentando il 45% di questa platea. Questo predominio è riconducibile non solo alla sua capillare presenza territoriale, che ne aumenta la visibilità, ma anche alla percezione di un ruolo tradizionalmente robusto e con ampie possibilità operative. A seguire, la Polizia di Stato attrae un quarto degli aspiranti, seguita dalla Marina Militare, con il 15%, e dall’Arma dei Carabinieri, che raccoglie un altro 15%, comprendendo anche forze speciali.

Quest’ultima, insieme alla Marina, è spesso vista come un’opzione più esclusiva o di nicchia, caratterizzata da selezioni particolarmente rigide e da un’immagine più elitista. All’interno di questo quadro si evidenziano scelte di carriera altrettanto diversificate. Il 37% dei giovani punta a diventare ufficiale, attratto dai ruoli di comando e dalla possibilità di specializzarsi in settori tecnici e accademici quali l’ingegneria militare, la medicina o le telecomunicazioni. La posizione di sottufficiale interessa il 28%, scelta motivata dal desiderio di un ruolo operativo di rilievo ma più vicino alla realtà quotidiana del lavoro sul campo.

Non mancano coloro che optano per la ferma breve o prefissata, un percorso visto come un primo approccio più immediato e meno burocraticamente complesso, che consente di testare l’esperienza militare prima di un eventuale impegno prolungato. Infine, un 10% si orienta verso la riserva selezionata, scelta che permette di conciliare il servizio militare con altre attività professionali grazie a un impegno part-time. Un dato particolarmente interessante riguarda le preferenze sull’impiego operativo rispetto a quello istituzionale.

Circa il 60% dei giovani interessati si dichiara attratto da ruoli con impiego operativo sul campo, che prevedono azioni dirette e dinamiche, mentre il restante 40% preferisce ruoli di natura istituzionale o amministrativa, che spesso comportano attività di coordinamento, gestione e supporto logistico. Questa distinzione riflette sia l’immagine avventurosa e concreta associata all’impiego operativo, sia l’interesse per carriere che garantiscano una stabilità e una pianificazione a lungo termine, spesso con maggiori possibilità di crescita in ambito organizzativo. Le differenze di genere emergono con particolare evidenza: mentre il 9% dei ragazzi esprime un interesse marcato per la carriera militare, tra le ragazze la quota scende al 3%.

Tuttavia, tra le giovani donne si registra una propensione relativamente più alta verso i Corpi di Polizia civili, come la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria, probabilmente per la percezione di ambienti più “sicuri” e con un ruolo sociale meno conflittuale rispetto a quello militare. I numeri attuali confermano questa tendenza: le donne costituiscono circa il 12% del personale militare, con una maggioranza concentrata in ruoli di sottufficiali e volontarie. La percentuale di ufficiali donne, pur in crescita, rimane inferiore al 5%, a testimonianza di una persistenza di barriere strutturali e culturali all’interno dell’organizzazione militare. L’appartenenza geografica rappresenta un ulteriore elemento di disomogeneità.

Le regioni del Nord-Ovest mostrano una maggiore propensione verso la carriera militare, con un 7,5% di studenti interessati, mentre nelle regioni centrali la percentuale si attesta intorno al 6%. Al Sud e nelle isole, l’interesse cala al 4%, in parte per le condizioni socio-economiche meno favorevoli e per una minore presenza visibile delle forze armate. Anche le preferenze per i corpi militari variano: al Nord prevale l’orientamento verso Esercito e Marina, mentre al Sud si osserva una maggior attrazione per l’Arma dei Carabinieri, vista spesso come un’opportunità di inserimento stabile radicata nel territorio.

Dietro queste scelte, le motivazioni si intrecciano tra desiderio di servizio alla comunità, ricerca di stabilità lavorativa e attrazione verso ambiti tecnologici e specialistici. Il servizio alla collettività emerge come la spinta più forte, citata dal 45% degli interessati, seguita dalla stabilità professionale, indicata dal 38%, e dall’interesse per settori avanzati tecnologicamente, menzionato dal 22%. Tuttavia, esistono barriere non trascurabili: oltre la metà dei giovani intervistati ritiene che le retribuzioni non siano adeguate e quasi la metà denuncia la rigidità delle condizioni di vita militare, soprattutto in relazione alle difficoltà di conciliare la carriera con la vita privata.

Questo aspetto è particolarmente critico in Italia, dove l’indice di soddisfazione dei militari sulla conciliazione lavoro-vita personale risulta tra i più bassi in Europa, secondo dati Eurostat 2024. Il dibattito sulla possibile reintroduzione della leva obbligatoria rappresenta un altro tema caldo, che divide sensibilmente per genere e area geografica. Tra i giovani maschi, il 40% si mostra favorevole, mentre tra le ragazze il consenso scende al 28%. La spaccatura territoriale è ancora più marcata: nel Centro-Nord oltre la metà dei giovani è a favore, mentre nel Mezzogiorno circa il 60% si dichiara contrario, riflettendo differenze culturali e socio-economiche profonde.

