ROMA (ITALPRESS) – “Facciano gli accertamenti che vogliono, chiariscano tutto. Vorremmo solo che tutto questo finisse. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace”. Così i genitori di Chiara Poggi, Giuseppe e Rita, ospiti oggi alla trasmissione “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin su Canale 5. “La giustizia ci ha dato un colpevole: per noi è Stasi – hanno ribadito -. Poi, se questa nuova indagine ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto”. Per quanto riguarda le polemiche sul risarcimento, spiegano: “C’è un conto corrente intestato a noi due e a nostro figlio. A parte una cifra che la mamma di Alberto ha dato spontaneamente, lui ci versa i 2/5 del suo stipendio sul conto. Il risarcimento se è da ridare lo ridaremo”. Poi aggiungono “Siamo stati intercettati e ci siamo sentiti umiliati che le abbiano trasmesse in tv”, e “questo circo mediatico è pesante, perché è un anno e mezzo che tutti i giorni siamo in televisione”, concludono.

– Foto ufficio stampa Canale 5 –

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