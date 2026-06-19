Roma, nascondeva la cocaina in un seminterrato: arrestato un 29enne

ROMA (ITALPRESS) – Un nascondiglio tanto insolito quanto ingegnoso, ricavato all’interno di uno scatolone imballato con un set completo di pentole a pressione, è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno sequestrato circa 250 grammi di cocaina all’interno di un’autorimessa di via delle Allodole, a Roma, e arrestato un 29enne di origini tunisine, in seguito a una segnalazione relativa alla presenza di persone sospette.

Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara hanno fermato l’uomo a bordo di un’autovettura, vicino l’area box. Durante la perquisizione sono stati trovati una sciabola modello katana, lunga circa 70 cm, e un mazzo di chiavi munite di telecomando, che apriva il cancello di accesso ai garage. Messo alle strette, l’uomo ha condotto gli agenti verso uno dei box presenti nel seminterrato, dove è stato trovato uno scatolone contenente una batteria di pentole a pressione, a loro volta utilizzate per nascondere 250 grammi di cocaina, racchiusi in tre involucri.

Nell’abitazione del 29enne, poi è stato trovato materiale di vario tipo destinato al confezionamento della sostanza, oltre a 12 sigarette alla cannabis. Al termine degli accertamenti, per l’uomo sono scattate le manette, oltre alla denuncia per detenzione abusiva di armi.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).