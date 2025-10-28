I camion elettrici Volvo raggiungono i 250 milioni di chilometri

MILANO (ITALPRESS) – I camion elettrici Volvo hanno percorso oltre 250 milioni di chilometri da quando l’azienda ha lanciato i suoi primi modelli elettrici nel 2019. Volvo è leader nel segmento dei veicoli elettrici con oltre 5.700 camion consegnati a clienti in 50 paesi. La flotta di camion elettrici Volvo ha percorso oltre 250 milioni di chilometri nel traffico commerciale in tutto il mondo dal 2019. Ciò equivale a 6.200 giri intorno al mondo. I camion rappresentano il 5% delle emissioni globali di CO2 equivalenti e i camion elettrici a batteria sono strumenti importanti per ridurre l’impatto climatico del trasporto merci. Percorrere la stessa distanza con mezzi alimentati a diesel avrebbe consumato oltre 78 milioni di litri di diesel. Utilizzando camion elettrici, le emissioni di anidride carbonica dallo scarico sono state ridotte di 213.000 tonnellate.

“E’ fantastico vedere questo sviluppo e come le aziende di trasporto stiano abbracciando i vantaggi derivanti dall’utilizzo di camion elettrici nelle operazioni quotidiane. I camion elettrici stanno riducendo le emissioni e offrono un ambiente di lavoro più confortevole e silenzioso per i conducenti”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. “Tuttavia, sappiamo tutti che il passaggio all’elettrico sta procedendo troppo lentamente. Mancano le condizioni di mercato che renderebbero redditizia la decarbonizzazione dei trasporti per tutte le aziende di trasporto. Questo deve cambiare se vogliamo vedere più camion elettrici sulle strade”. I mercati più importanti per i veicoli elettrici Volvo sono Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Stati Uniti. La gamma di camion elettrici dell’azienda comprende otto modelli che soddisfano le esigenze di un’ampia gamma di applicazioni, dalla distribuzione urbana e la gestione dei rifiuti al trasporto regionale e all’edilizia. Nel corso dei sei anni di elettrificazione, l’azienda ha acquisito una solida esperienza nell’ottimizzazione dell’uso dell’energia installata a bordo, nella ricarica e nella manutenzione dei camion elettrici. Nel 2026, Volvo prevede di lanciare un camion elettrico pesante con un’autonomia fino a 600 km con una sola ricarica.

I modelli di veicoli elettrici Volvo disponibili sono Volvo FL Electric, FE Electric, FM Electric, FM Low Entry, FMX Electric, FH Electric, FH Aero Electric e VNR Electric. La strategia di Volvo Trucks per la decarbonizzazione comprende camion elettrici a batteria e a celle a combustibile, nonchè motori a combustione alimentati da combustibili rinnovabili, tra cui biogas e idrogeno.

