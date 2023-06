PERUGIA (ITALPRESS) – “I 40 anni del Corriere dell’Umbria”. La storia del giornale e della regione dal 18 maggio 1983 a oggi saranno al centro di una rassegna espositiva cronologica e fotografica nelle sale della Rocca Paolina di Perugia, in programma da lunedì 12 a domenica 18 giugno. Ecco il programma dettagliato delle iniziative legate alla mostra. LUNEDÌ 12 GIUGNO – Ore 18.00, Sala della Cannoniera della Rocca Paolina di Perugia Inaugurazione della mostra alla Rocca Paolina Taglio del nastro con Maria Concetta Mattei, direttrice della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia e presentazione della rassegna con Francesco Polidori, Sergio Casagrande direttore del Gruppo Corriere e Federico Sciurpa, caporedattore centrale del Gruppo Corriere. MARTEDÌ 13 GIUGNO Ore 11.00 Sala dei Notari di palazzo dei Priori, Perugia – Il Corriere si presenta: Corriere live, un giornale vivo che apre le porte alla città e alla regione. Presenti: Francesco Polidori (saluto), Andrea Romizi, sindaco di Perugia (saluto), Sergio Casagrande, direttore del Gruppo Corriere (introduzione e storia giornale), Federico Sciurpa, caporedattore centrale del Gruppo Corriere (descrizione mostra). Ore 18.00 Sala dei Notari di palazzo dei Priori, Perugia L’editoria e l’informazione oggi tra carta, tv e web Francesco Polidori (saluto), Sergio Casagrande, direttore Gruppo Corriere (introduzione). Moderatrice: Alessandra Ravetta, editore e direttore di Prima comunicazione. Ospiti del dibattito: Lucia Annunziata (giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva), Maurizio Belpietro (direttore de La Verità), Peter Gomez (condirettore e co-fondatore de Il Fatto Quotidiano e direttore de Il Fatto quotidiano online), Giovanni Parapini (direttore sede Umbria Rai). DOMENICA 18 GIUGNO Ore 18.00 – Sala Pinturicchio della sede centrale del Corriere dell’Umbria (via Pievaiola – Perugia) Premiazione dei lettori più fedeli e dibattito su Le edicole risorse del territorio Saluti: Francesco Polidori e Sergio Casagrande direttore responsabile del Gruppo Corriere. Moderatore: Alfredo Doni, vicedirettore del Gruppo Corriere Interventi: Moreno Fanini, direttore marketing Gruppo Corriere, Michele Toniaccini, presidente Anci Umbria, Riccardo Sabbatucci, responsabile diffusione Gruppo Corriere, Invitati in sala: gli edicolanti di Perugia, l’Anci e i sindaci dell’Umbria.

– foto Corriere dell’Umbria –

(ITALPRESS).