I 17 pini di Huawu, il ricordo di un villaggio cinese attraverso le generazioni

Per oltre 80 anni, gli abitanti di Huawu, un piccolo villaggio della provincia cinese dello Jiangxi, hanno reso omaggio a 17 soldati dell'Armata Rossa che piantarono pini prima di partire per la guerra e non fecero mai ritorno. In occasione di ogni Qingming Festival, gli abitanti del villaggio si recano a rendere loro omaggio. Nel corso delle generazioni, questa tradizione è diventata una memoria vivente del sacrificio, un promemoria del fatto che la pace e la prosperità di cui godono oggi sono state conquistate a caro prezzo da coloro che hanno aperto la strada. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca3 (Fonte video: Xinhua)