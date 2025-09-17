LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – HSBC Malta ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con la greca CrediaBank per l’acquisizione della maggioranza delle sue azioni. L’operazione, resa nota in un comunicato alla Borsa di Malta, ha un valore di circa 200 milioni di euro.

Secondo i termini dell’accordo, CrediaBank acquisterebbe le azioni HSBC a poco più di 0,793 euro ciascuna, offrendo invece agli azionisti di minoranza 1,44 euro per azione. Se la transazione dovesse andare a buon fine, con oltre il 70% delle azioni CrediaBank sarebbe obbligata a lanciare un’offerta per acquisire anche la restante quota.

La banca greca si è impegnata a mantenere il team di gestione di HSBC Malta, a garantire le stesse condizioni di lavoro ai dipendenti per almeno due anni e a mantenere la quotazione del titolo alla Borsa di Malta. Il completamento dell’acquisizione resta subordinato alle approvazioni regolamentari della Banca Centrale Europea, della Malta Financial Services Authority e della Banca di Grecia. Se approvato, il processo dovrebbe concludersi entro la fine del 2026.

CrediaBank, quinta banca più grande della Grecia, gestisce 65 filiali e serve 300.000 clienti. Nel 2023 ha acquisito HSBC Grecia attraverso Pancreta Bank. HSBC ha sottolineato che il processo mira a tutelare gli interessi degli azionisti, dei clienti e dei dipendenti, aggiungendo che ulteriori aggiornamenti saranno comunicati in linea con gli obblighi di mercato

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).