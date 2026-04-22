Hormuz, Marina Militare “Pianificato l’invio di 4 navi cacciamine”

ROMA (ITALPRESS) – “La pianificazione prudenziale che ha fatto il capo di Stato Maggiore della Difesa prevede un gruppo basato su 2 cacciamine, con un’unità di scorta e una logistica che ci permette di aumentare il periodo. In tutto 4 navi”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, a “Cinque Minuti” su Rai1. “Ovviamente noi non andiamo da soli, andiamo all’interno di una coalizione internazionale, anche le altre nazioni manderanno dei cacciamine – ha proseguito -. In Europa ci sono Francia, Inghilterra e un gruppo congiunto tra Olanda e Belgio”. “La situazione a Hormuz è sempre conflittuale e di crisi. Oggi ci sono stati attacchi a due navi mercantili in transito”, ha sottolineato l’ammiraglio.

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