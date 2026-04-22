Hormuz, Marina Militare “Pianificato l’invio di 4 navi cacciamine”

GENOVA - Per tutta la durata del Salone Nautico Internazionale di Genova la fregata Fremm Alpino della Matina Militare sarà ormeggiata nel porto presso il molo Doria di levante. L'unità navale fa parte del programma italo-francese FREMM (fregata europera multi missione). Nella foto la fregata Alpino in arrivo nel porto questa mattina.

ROMA (ITALPRESS) – “La pianificazione prudenziale che ha fatto il capo di Stato Maggiore della Difesa prevede un gruppo basato su 2 cacciamine, con un’unità di scorta e una logistica che ci permette di aumentare il periodo. In tutto 4 navi”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, a “Cinque Minuti” su Rai1. “Ovviamente noi non andiamo da soli, andiamo all’interno di una coalizione internazionale, anche le altre nazioni manderanno dei cacciamine – ha proseguito -. In Europa ci sono Francia, Inghilterra e un gruppo congiunto tra Olanda e Belgio”. “La situazione a Hormuz è sempre conflittuale e di crisi. Oggi ci sono stati attacchi a due navi mercantili in transito”, ha sottolineato l’ammiraglio.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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