Minardo incontra l’ambasciatrice del Giappone in Italia “Gcap una priorità strategica”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, ha incontrato Hikariko Ono, ambasciatrice del Giappone in Italia, nel suo ufficio a Palazzo Montecitorio. Al centro del colloquio il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra Italia e Giappone, che celebrano i 160 anni di relazioni diplomatiche, in un contesto internazionale che richiede una crescente integrazione tra partner strategici.

Particolare attenzione è stata dedicata al Global Combat Air Programme (Gcap). “Condividiamo e apprezziamo la determinazione e l’impegno del Giappone nel portare avanti il programma – ha dichiarato Minardo – insieme alla necessità di affrontare con tempestività eventuali criticità, rafforzando il coordinamento tra i partner e assicurando piena coerenza nelle scelte industriali e nei processi decisionali”. “Il Gcap rappresenta una priorità strategica e un pilastro della cooperazione tra Europa e Indo-Pacifico, che richiede continuità, visione e responsabilità condivisa”, ha aggiunto.

Nel corso dell’incontro, Minardo ha inoltre proposto di rafforzare il dialogo parlamentare, anche attraverso un confronto con la Commissione Difesa del Parlamento giapponese, dopo il positivo avvio dell’interlocuzione con l’omologa del Regno Unito, anche in ottica Gcap.

– Foto ufficio stampa Presidente della Commissione Difesa della Camera –

(ITALPRESS).