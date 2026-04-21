ROMA (ITALPRESS/ECONOMIA DELLO SPAZIO) – Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato la firma di un accordo di cooperazione industriale con RADMOR e Airbus Defence and Space per sviluppare un satellite di telecomunicazioni per la difesa in orbita geostazionaria dedicato al Ministero della Difesa polacco. L’annuncio è stato fatto durante una cerimonia alla quale hanno partecipato il Ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz e la Ministra delle Forze Armate francese Catherine Vautrin. L’evento si è svolto in occasione delle celebrazioni della giornata della fraternità tra Polonia e Francia, sottolineando la lunga collaborazione industriale tra i due Paesi.

Parte del piano ‘Readiness 2030’ avviato dalla Commissione Europea nel 2025, questo nuovo satellite geostazionario offrirà comunicazioni sicure per le forze armate, garantendo un livello molto elevato di robustezza e resilienza. Con il ritorno di conflitti ad alta intensità in un ambiente spaziale sempre più conteso, questo sistema end-to-end sarà protetto da cyber attacchi, sia a terra che nello spazio, resistente alle minacce, contribuendo così al rafforzamento della sovranità spaziale nazionale della Polonia. I tre partner metteranno a fattor comune le rispettive competenze nel campo dei payload per comunicazioni militari, controllo missione, progettazione e industrializzazione di piattaforme satellitari efficienti, oltre a infrastrutture di terra sicure e cybersecurity.

“Siamo orgogliosi di guidare questa cooperazione industriale strategica, fornendo capacità di comunicazioni sicure all’avanguardia al Ministero della Difesa Nazionale polacco – ha detto Hervé Derrey, Presidente e CEO di Thales Alenia Space -. Questo progetto di satellite geostazionario incarnerà i più alti standard di resilienza, cybersecurity e tecnologie anti-jamming, riflettendo il nostro impegno nel rafforzamento della sovranità europea in materia di difesa. Insieme ad Airbus Defence and Space e RADMOR, stiamo fornendo alle forze armate polacche una soluzione end-to-end robusta che risponde alle sfide dell’attuale complesso contesto di sicurezza”.

Alain Fauré, Responsabile dei Sistemi Spaziali di Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Questa partnership rappresenta l’essenza della collaborazione europea: collaborare oltre i confini per innovazione e competitività industriale per un mondo più connesso e sicuro. Rappresenta anche un ulteriore capitolo della partnership di lunga data di Airbus con le forze armate e l’industria polacca”.

“Stiamo iniziando un nuovo capitolo nella cooperazione spaziale europea su una scala che permetterà di fornire un sistema affidabile per le Forze Armate polacche. RADMOR, in qualità di parte di WB GROUP, si colloca con orgoglio tra partner di livello mondiale, contribuendo con la sua esperienza e competenza consolidata per offrire capacità di comunicazione satellitare sicure, resilienti e critiche per le missioni. La decisione di avviare attività spaziali in RADMOR è stata una naturale conseguenza dell’espansione delle capacità dell’azienda, della gamma di frequenze e del portafoglio di comunicazioni. Le zone di conflitto sono già strettamente integrate con le infrastrutture spaziali; pertanto, estendere le competenze di RADMOR nelle comunicazioni satellitari garantisce connettività continua, sicura e resiliente in tutti i domini operativi”, ha detto Bartlomiej Zajac, CEO di RADMOR.

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