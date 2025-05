Herzog “Spero la preghiera del Papa sugli ostaggi si realizzi presto”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha visitato questa mattina l’ambasciata del Vaticano in Israele e ha firmato il libro delle condoglianze aperto ufficialmente per commemorare la scomparsa di Papa Francesco.

Lo ha reso noto l’ufficio della presidenza israeliana. Herzog ha espresso le sue condoglianze alle comunità cattoliche in Terra Santa e al mondo intero, e ha ribadito la sua speranza che le preghiere del defunto Papa per la liberazione degli ostaggi si realizzino presto.

Sul libro di condoglianze Herzog ha scritto: “Che le sue preghiere per la giustizia e la pace si realizzino prontamente con l’immediato rilascio degli ostaggi israeliani, crudelmente tenuti in ostaggio in un palese crimine contro l’umanità, l’etica e Dio stesso, con l’eliminazione dell’odio e dell’estremismo e per un mondo di crescente compassione, nello spirito dei profeti ebrei e dell’eredità spirituale condivisa dall’umanità”.

– Foto IPA Agency –

