Hegseth “Taglieremo 5 miliardi di dollari per servizi non essenziali”

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha firmato un memorandum che annuncia il taglio di 5,1 miliardi di dollari di contratti, definiti “sprecati”, del Dipartimento. Si tratta di “cose accessorie come consulenze e altri servizi non essenziali” ha spiegato Hegseth in un video messaggio.

La nota elenca alcuni dei tagli, tra cui 1,8 miliardi di dollari in contratti di consulenza che l’Agenzia sanitaria della Difesa ha assegnato a varie aziende del settore privato, un contratto di servizi IT cloud aziendali da 1,4 miliardi di dollari assegnato a un rivenditore di software e un contratto da 500 milioni di dollari della Marina per la consulenza sui processi aziendali.

“Abbiamo bisogno di questi soldi per migliorare l’assistenza sanitaria dei nostri combattenti e delle loro famiglie, invece di 500 dollari all’ora per consulenze sui processi aziendali” ha dichiarato il Segretario. Hegseth ha anche menzionato il taglio di un contratto da 500 milioni di dollari assegnato alla Defense Advanced Research Projects Agency per servizi di help desk IT che sono “completamente duplicativi” dei servizi che la stessa azienda già fornisce.

Inoltre, Hegseth ha detto che il Dipartimento ha in previsione di tagliare 11 contratti relativi alla diversità, all’equità e all’inclusione, al cambiamento climatico, alla risposta del dipartimento alla pandemia COVID-19 e alle relative attività non essenziali in tutto il Dipartimento della Difesa.

“Siamo impegnati a sradicare la DEI – alla radice – in tutto il dipartimento. E continuerò a cercare”, ha detto Hegseth che ha anche annunciato tagli sul fronte accademico, affermando che il Dipartimento della Difesa sospenderà oltre 500 milioni di dollari di finanziamenti a un paio di università che “tollerano l’antisemitismo e sostengono programmi DEI divisivi”.

Questo si aggiunge ai 70 milioni di dollari già tagliati nelle scorse settimane ad altre tre università. L’annuncio segue quello iniziale di Hegseth, del 20 marzo 2025, secondo cui il Dipartimento avrebbe tagliato 580 milioni di dollari in programmi, contratti e sovvenzioni.

“Se state tenendo il conto, i tagli di oggi portano il totale a quasi 6 miliardi di dollari di sprechi nelle prime sei settimane di attività del Dipartimento per l’Efficienza del Governo qui al Dipartimento della Difesa”, ha detto Hegseth, aggiungendo che il compito del DOGE è quello di trovare gli sprechi nel Dipartimento della Difesa in modo che i fondi possano essere reintegrati nelle capacità belliche del Dipartimento. “Siamo entusiasti di effettuare questi tagli per conto vostro, dei contribuenti e dei combattenti del Dipartimento”, ha concluso.

