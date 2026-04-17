Coppa del Mondo, azzurri in pedana tra Padova, Cairo, Atene e Budapest

ROMA (ITALPRESS) – Dodici sciabolatori azzurri a Padova, undici fiorettiste al Cairo, nove sciabolatrici ad Atene e sette spadiste a Budapest avanzano ai tabelloni principali. È il verdetto del venerdì di preliminari di questo super weekend di scherma internazionale.

Ben 12 sciabolatori azzurri saranno protagonisti domani del tabellone principale del 67° Trofeo Luxardo di Padova. Nel venerdì dedicato alle qualificazioni della storica tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile, il gruppo del ct Andrea Terenzio ha approcciato con grande grinta e autorità alle pedane di casa. Era già ammesso per diritto di ranking Luca Curatoli. Grazie a un’ottima fase a gironi hanno immediatamente staccato il pass anche Michele Gallo, Matteo Neri, Marco Mastrullo, Giorgio Marciano e Antonio Tallarico. Il gruppo italiano dei qualificati ha raggiunto quota 12 con i successi nel tabellone preliminare di Pietro Torre, Leonardo Reale, Edoardo Cantini, Francesco Bonsanto, Lupo Veccia Scavalli e Lorenzo Ottaviani. Stop all’ultimo match per Dario Cavaliere, Cosimo Bertini e Leonardo Dreossi. In precedenza erano usciti Daniele Franciosa, Leonardo Tocci, Marco Stigliano, Pietro Hirsch Butte, Mattia Rea, Antonio Aruta, Alberto Arpino, Valerio Reale e Filippo Picchi. Domani, dunque, sarà la giornata clou della 67^ edizione del Trofeo Luxardo che, dopo ben dieci anni dall’ultima volta, tornerà in diretta televisiva su “canale”: un grande evento live che sarà trasmesso su SKY Sport Max a partire dalle ore 17.

Sono 11 le atlete azzurre qualificate per il tabellone principale femminile di domani nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto al Cairo. Erano già ammesse, per diritto di ranking, le top 16 al mondo Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi. La pattuglia del ct Simone Vanni si è subito ampliata dopo la fase a gironi, che ha visto qualificarsi Carlotta Ferrari (da numero 1 delle poules), Martina Sinigalia, Aurora Grandis e Irene Bertini. Infine, grazie ai successi nei tabelloni preliminari, hanno staccato il pass anche Francesca Palumbo e Matilde Molinari che ha battuto, nel match decisivo, in un derby azzurro finito all’ultima stoccata (15-14) Elena Tangherlini. Domani la tappa di Coppa del Mondo di fioretto al Cairo vedrà in scena i tabelloni principali sia della gara maschile che di quelle femminile, con 22 azzurri complessivamente in pedana (11 uomini e altrettante donne).

Sono nove le atlete azzurre che hanno acquisito il diritto a essere protagoniste domani nel tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene. Era ammessa automaticamente, in quanto testa di serie, la numero 4 del ranking mondiale Michela Battiston. Fin dopo la fase a gironi, al primo step di giornata, l’hanno raggiunta Mariella Viale, Manuela Spica e Martina Criscio. Successivamente, vincendo gli assalti del tabellone preliminare, hanno strappato la qualificazione anche Eloisa Passaro, Michela Landi, Vittoria Mocci, Alessia Di Carlo e Carlotta Fusetti. Non ce l’hanno fatta, invece, Claudia Rotili (battuta in un derby decisivo da Fusetti), Chiara Mormile e Gaia Karola Carafa. Domani, dunque, nella capitale greca saranno in palio le medaglie della gara individuale, con nove sciabolatrici del ct Andrea Aquili in pedana.

Sono infine sette le atlete azzurre del ct Dario Chiadò qualificate per il tabellone principale femminile di domenica nel Grand Prix di spada cominciato oggi a Budapest. Erano già certe del pass le teste di serie Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk. Grazie a un en plein di vittorie nella fase a gironi, si sono subito assicurate un posto per la giornata clou anche Lucrezia Paulis e Alessandra Bozza. A loro si è poi aggiunta Roberta Marzani, in virtù dei successi nel tabellone preliminare. Out nel match decisivo, invece, Gaia Traditi, Gaia Caforio e Beatrice Cagnin, mentre precedentemente erano state eliminate Federica Isola e Carola Maccagno. Il Grand Prix di spada a Budapest proseguirà domani con le qualificazioni della gara maschile, mentre domenica nella capitale magiara si disputeranno i tabelloni principali della competizione che, come tutte le tappe del circuito d’elite GP, prevede soltanto prove individuali a punteggio maggiorato.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

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