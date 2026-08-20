Harry e Meghan tornano nel Regno Unito, il primo ministro Burnham: “La loro sicurezza è una questione privata”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Harry e Meghan torneranno nel Regno Unito questo mese, dopo aver lasciato il Regno Unito nel marzo 2020 ed essersi ritirati dai loro ruoli di membri attivi della famiglia reale. I duchi del Sussex vivranno con i due figli in una residenza non reale fuori Londra “per un periodo prolungato”, secondo quanto riferisce l’emittente britannica Sky News. L’emittente ha inoltre appreso da proprie fonti che “non ci saranno cambiamenti nel loro status” di membri non attivi della famiglia reale.

Uno dei punti più dibattuti sul loro ritorno è quello in merito alla loro sicurezza. Il primo ministro Andy Burnham ha precisato che si tratta di “una questione privata”, rispondendo così ai giornalisti che chiedevano se lo Stato avrebbe coperto i relativi costi. “È una questione che riguarda Harry e Meghan e auguriamo loro ogni bene per il loro trasferimento”, ha dichiarato Burnham.

Harry aveva già espresso preoccupazioni per la sicurezza della sua famiglia nel Regno Unito, dopo aver perso una battaglia legale con il governo nel 2025 in merito al suo livello di protezione, che era stato ridotto quando aveva rinunciato al ruolo di membro attivo della famiglia reale.

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