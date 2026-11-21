ROMA (ITALPRESS) – Una notte da ricordare per James Harden. Il 37enne trascina i Cleveland Cavaliers al successo per 128-119 sugli Indiana Pacers nella notte valida anche per la prima fase della Nba Cup. Per lui 51 punti, con 7/11 da tre e 14/14 ai liberi, sei rimbalzi e sei assist. È la sua partita numero 26 in regular season con almeno 50 punti, che gli permette di superare Kobe Bryant, fermatosi a 25. Davanti al ‘Barba’ ora ci sono soltanto Wilt Chamberlain, irraggiungibile a 118, e Michael Jordan (31).

Tornano a vincere i Los Angeles Lakers, che rimontano undici punti di svantaggio e piegano i Sacramento Kings per 106-104. Luka Doncic chiude con 25 punti e otto assist, ma a decidere è la tripla di Quentin Grimes a 56 secondi dalla sirena. Sacramento, trascinata dai 30 punti di De’Andre Hunter e dai 19 con 16 rimbalzi di Domantas Sabonis, incassa l’ottava sconfitta consecutiva.

I Denver Nuggets superano gli Houston Rockets per 133-124 con 26 punti, sette rimbalzi e undici assist di Nikola Jokic. Ai texani non basta la tripla doppia di Alperen Sengun, autore di 28 punti, undici rimbalzi e dieci assist, mentre Kevin Durant si ferma a 16.

Servono 40 punti di Shai Gilgeous-Alexander agli Oklahoma City Thunder per battere i New Orleans Pelicans 126-120. Brilla anche il rookie Aday Mara, che firma una doppia doppia da 22 punti e 16 rimbalzi. Dall’altra parte Zion Williamson e Jeremiah Fears ne realizzano 22 ciascuno. Si interrompe dopo sei ko la serie negativa dei Toronto Raptors, vittoriosi per 105-102 sul campo dei Detroit Pistons grazie ai 29 punti di Scottie Barnes, autore del sorpasso a 14 secondi dalla fine. Non bastano a Detroit i 23 punti e nove assist di Cade Cunningham. Finale in volata anche a Brooklyn, dove gli Orlando Magic si impongono 113-111 con 35 punti di Franz Wagner, decisivo con il canestro della vittoria a due secondi dalla sirena. Vincono anche Atlanta (111-97 contro Charlotte), Washington (98-94 contro Chicago) e Phoenix (111-101 contro Utah).

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