MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il pareggio 1-1 di ieri sera contro il Colonia lascia in eredità al Bayern Monaco due infortuni eccellenti. Harry Kane, uscito al 20′ del primo tempo, ha riportato una lesione al legamento della caviglia sinistra che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi. Uscito acciaccato anche Michael Olise, per il quale è arrivata la conferma ufficiale del club.

Il club bavarese, che ieri ha ritrovato in panchina dopo un mese il tecnico Vincent Kompany, ha comunicato attraverso una nota ufficiale che “Harry Kane ha riportato una lesione del legamento della caviglia sinistra durante la partita casalinga contro il Colonia. La diagnosi è stata confermata dagli accertamenti effettuati dallo staff medico del club. Il trentatreenne resterà indisponibile per i prossimi mesi”.

Per il 33enne attaccante inglese, fresco vincitore del pallone d’oro, si prospetta dunque uno stop particolarmente lungo. Il direttore sportivo Max Eberl ha parlato di un possibile recupero in circa tre mesi.

Non arrivano buone notizie nemmeno sul fronte Michael Olise. Il francese, costretto a lasciare il campo all’intervallo e successivamente uscito dallo stadio con l’ausilio delle stampelle, ha riportato una contusione all’avampiede. Anche in questo caso è arrivata la conferma del Bayern Monaco: “A Michael Olise è stata diagnosticata una contusione al piede. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a trattamenti”. Per il francese, dunque, il quadro appare al momento meno preoccupante rispetto a quello di Kane, anche se non sono stati ipotizzati i tempi di recupero.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).