SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince un incredibile Gran Premio di Russia e fa 100 in Formula 1. Nel quindicesimo appuntamento del Mondiale, il britannico della Mercedes si impone in un finale thriller, con la pioggia che arriva a 10 giri dal termine e stravolge le carte in tavola. Lando Norris prova l’azzardo restando in pista con le gomme d’asciutto ma paga dazio ed è addirittura settimo. Secondo posto per la Red Bull di Max Verstappen, partito ultimo, completa il podio la Ferrari di Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc ‘macchià la sua rimonta andando lungo sotto il nubifragio e conclude al 15° posto.

(ITALPRESS).