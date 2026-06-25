Atp Maiorca, Darderi ko ai quarti di finale

ROMA (ITALPRESS) – Luciano Darderi si è arreso ai quarti di finale nel “Vanda Pharmaceuticals Maiorca Championships”, il torneo Atp 250 in scena sull’erba dell’isola delle Baleari con montepremi totale pari a 612.620 euro. Il tennista italo-argentino, numero 16 del mondo e primo favorito del tabellone, ha ceduto di fronte al portoghese Nuno Borges, 53 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (1) 6-4.
– Foto Ipa Agency –
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