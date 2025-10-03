ROMA (ITALPRESS) – “Sulla base della dichiarazione appena rilasciata da Hamas, credo che siano pronti per una pace duratura. Israele deve interrompere immediatamente i bombardamenti su Gaza, così da poter liberare gli ostaggi in modo sicuro e rapido! Al momento, è troppo pericoloso farlo. Stiamo già discutendo sui dettagli da definire. Non si tratta solo di Gaza, si tratta della pace a lungo ricercata in Medio Oriente”. Questa la presa di posizione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che su Truth ha commentato la risposta di Hamas al suo piano di pace. Poco prima, infatti, era arrivata la replica del gruppo terroristico al potere nella Striscia di Gaza, Hamas, al piano del presidente americano per porre fine alla guerra nell’enclave palestinese, secondo quanto riporta l’emittente del Qatar Al-Jazeera.

“Per ottenere un cessate il fuoco e un ritiro completo, annunciamo il nostro accordo per il rilascio di tutti i prigionieri, vivi e morti, in conformità con la proposta di Trump e confermiamo la nostra disponibilità ad avviare immediatamente negoziati tramite mediatori per discutere tutti i dettagli”. Questa la risposta

Hamas “rinnova l’accordo per la consegna dell’amministrazione della Striscia di Gaza a un organismo palestinese indipendente, basato sul consenso nazionale e sul sostegno arabo e islamico”. Inoltre, “quanto affermato nella proposta di Trump riguardo al futuro della Striscia di Gaza e ai diritti del nostro popolo è legato a una posizione nazionale da discutere all’interno di un quadro nazionale palestinese completo. Le questioni relative al futuro della Striscia di Gaza saranno discusse nell’ambito di un quadro nazionale palestinese completo, che includa Hamas, e contribuirà con piena responsabilità”.

LA FRENATA DEL LEADER MARZOUK

Il leader di Hamas Moussa Abu Marzouk ha dichiarato ad Al-Jazeera che “la consegna degli ostaggi e dei corpi entro 72 ore è teorica e irrealistica nelle attuali circostanze”. La precisazione giunge dopo la risposta ufficiale del gruppo terroristico al potere nella Striscia di Gaza al piano del presidente Usa Donald Trump per porre fine alla guerra nell’enclave palestinese. Nella nota, Hamas si è detto disponibile ai negoziati per il rilascio degli ostaggi in cambio del ritiro dell’esercito israeliano. A Gaza si trovano ancora 48 ostaggi, di cui solo 20 vivi, secondo Israele, rapiti il 7 ottobre 2023. Abu Marzouk ha affermato che esiste “un consenso intra palestinese sulla consegna dell’amministrazione di Gaza”. Inoltre, ha promesso che Hamas intraprenderà i negoziati riguardo al suo disarmo, precisando che “l’attuazione dei punti del piano richiede dettagli e comprensione”. Il piano di Trump “non può essere attuato senza negoziati”, ha puntualizzato.

L’ULTIMATUM DI TRUMP

Nel pomeriggio, il presidente degli Usa Donald Trump aveva lanciato un duro ultimatum ad Hamas per ricevere la risposta al piano della Casa Bianca per porre fine alla guerra nell’enclave palestinese presentato lunedì. “Un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica sera alle 18:00, ora di Washington. Ogni Paese ha firmato. Se questa ultima possibilità non verrà colta, l’inferno, come nessuno ha mai visto prima, si scatenerà contro Hamas”, aveva scritto Trump su Truth, assicurando che “ci sarà la pace in Medio Oriente in un modo o nell’altro”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).