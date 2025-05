Hamas “Israele strumentalizza gli aiuti per un ricatto politico”

GAZA (ITALPRESS) – Il movimento islamista palestinese Hamas accusa Israele di usare gli aiuti umanitari come mezzo di ricatto politico. In una nota il gruppo al potere nella Striscia di Gaza afferma: “Rifiutiamo fermamente di trasformare gli aiuti in uno strumento di ricatto politico o di sottoporli alle condizioni dell’occupazione (Israele, ndr)”.

Hamas contesta anche il meccanismo proposto da Israele per portare gli aiuti a Gaza, ovvero con organizzazioni internazionali e appaltatori di sicurezza privati incaricati della distribuzione dei pacchi di cibo alle singole famiglie di Gaza.

“Il meccanismo proposto per portare aiuti a Gaza rappresenta una violazione del diritto internazionale e degli obblighi dell’occupazione ai sensi della Convenzione di Ginevra”, afferma Hamas, secondo cui Israele riguardo agli aiuti “sta promuovendo un tentativo ingannevole di allentare la pressione internazionale”. Infine, “il continuo impedimento all’ingresso degli aiuti e l’interruzione del sistema di distribuzione umanitaria rivelano chiaramente l’intenzione di creare carestia”, conclude Hamas.

-Foto IPA Agency-

