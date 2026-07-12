Case automobilistiche internazionali ampliano ricerca e sviluppo in Cina

Per anni, le case automobilistiche di tutto il mondo hanno sviluppato i veicoli principalmente nei propri Paesi e li hanno prodotti in Cina. Questo modello sta gradualmente cambiando. Aziende tra cui GM, Volkswagen e Renault stanno ampliando le attività di ricerca e sviluppo in Cina, dove l'ampio mercato dei veicoli elettrici e il maturo ecosistema della catena di approvvigionamento consentono loro di testare e perfezionare più rapidamente le nuove tecnologie. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)