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Cina, alla Smart Energy Conference si parla di integrazione tra IA ed energia
La China Smart Energy Conference 2026 si è conclusa questo fine settimana a Chengdu- L'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell'industria e della ricerca per discutere temi chiave come l'integrazione tra intelligenza artificiale ed energia, lo sviluppo dell'energia intelligente e la trasformazione digitale dei sistemi energetici. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/ (Fonte video: Xinhua)