Ciclismo, al via in Cina il “Tour of Magnificent Qinghai”

Venerdì, nella città di Xining, nella provincia nordoccidentale cinese del Qinghai, ha preso il via la 25esima edizione della gara ciclistica internazionale su strada "Tour of Magnificent Qinghai". La corsa di otto giorni ha richiamato 154 corridori in rappresentanza di 22 squadre provenienti da 12 Paesi e regioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/ (Fonte video: Xinhua)