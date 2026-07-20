ROMA (ITALPRESS) – Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha portato a termine con successo la nona notte consecutiva di attacchi contro l’Iran. Lo rende noto il Centcom in un post su X. “Le risorse del Centcom hanno preso di mira i centri di comando militare iraniani, i siti di difesa aerea e di sorveglianza costiera, le capacità marittime, i siti di lancio di missili e droni e le reti di comunicazione”, al fine di “ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare navi commerciali e marinai civili che transitano nello Stretto di Hormuz”.

DIFESE AEREE KUWAIT INTERCETTANO DRONI IRANIANI, SIRENE D’ALLARME IN BAHRAIN

Il Kuwait ha annunciato di aver attivato le proprie difese aeree per intercettare attacchi di droni provenienti dall’Iran. Secondo un comunicato della Presidenza dello Stato Maggiore dell’esercito kuwaitiano diffuso su X nella notte tra domenica e lunedì, “le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente contrastando attacchi di droni ostili in seguito all’aggressione iraniana”. Le autorità hanno invitato la popolazione a rispettare le istruzioni di sicurezza e a mantenere la calma.

Contemporaneamente, il ministero dell’Interno del Bahrain ha fatto scattare le sirene d’allarme nella notte tra domenica e lunedì per un “pericolo aereo”. In un comunicato, le autorità bahreinite hanno invitato cittadini e residenti a “mantenere la calma, dirigersi verso il luogo più sicuro e seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali”. Gli annunci arrivano mentre la Guardia Rivoluzionaria Iraniana ha rivendicato, nella giornata di oggi, due attacchi: uno contro aerei dell’esercito statunitense all’aeroporto di Aqaba in Giordania e un altro contro una base americana nella zona di al-Tanf, in Siria.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).