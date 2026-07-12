Guardia di Finanza insieme al Ministro per le disabilità Locatelli per la legalità e la trasparenza

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni nella prevenzione, ricerca e contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell’Unione europea, con specifico riguardo alle risorse gestite dal “Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità – della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

L’accordo nasce con l’obiettivo di intensificare l’interscambio informativo in materia di analisi dei profili economico-finanziari di fenomeni rilevanti per le rispettive finalità istituzionali e rafforzare i controlli sull’attuazione dell’iniziativa denominata “Vita e opportunità”, finalizzata alla promozione della partecipazione alla vita sociale, dell’autonomia, dei talenti e delle competenze delle persone con disabilità.

Attraverso il Protocollo, il Dipartimento mette a disposizione dei Reparti Speciali della Guardia di finanza le informazioni e i dati relativi ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno o di incentivo già perfezionate e segnala le posizioni su cui ritiene sussistano elementi di criticità per lo sviluppo di eventuali attività di analisi e controllo.

La Guardia di finanza, da parte sua, assicurerà – nell’ambito delle proprie competenze – il raccordo informativo, curando l’interessamento dei Reparti operativi competenti sul territorio per lo sviluppo di eventuali accertamenti e controlli d’iniziativa e comunicando al Dipartimento, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza, le risultanze emerse a seguito dei controlli o accertamenti eventualmente svolti.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).