Guardia Costiera salva in Calabria 130 migranti, le immagini

CROTONE (ITALPRESS) - La Guardia Costiera ha soccorso ieri un’unità in difficoltà con a bordo 130 migranti, a circa 90 miglia nautiche a Sud – Est di Isola di Capo Rizzuto (KR). Sono state impiegate la motovedetta CP 321 della Guardia Costiera di Crotone e la motovedetta CP 303 della Guardia Costiera di Roccella Jonica. Le due motovedette, dopo aver raggiunto l’unità in difficoltà, procedevano – in uno scenario operativo particolarmente complesso a causa delle condizioni meteomarine, con vento di circa 30 nodi e onde fino a 4 metri – al trasbordo di tutte le persone presenti a bordo, che venivano successivamente sbarcate al porto di Crotone alle ore 20.00. Le operazioni hanno consentito di trarre in salvo tutte le 130 persone, di cui 74 uomini, 27 donne e 29 minori. pc/gtr