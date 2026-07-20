La Guardia Costiera compie 161 anni, Crosetto “Riferimento essenziale per la comunità marittima”

ROMA (ITALPRESS) – “Auguri al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera , che oggi celebra il suo anniversario. Da 161 anni, riferimento essenziale per la comunità marittima, a garanzia della sicurezza della navigazione e della tutela dell’ambiente marino, lungo gli oltre 8.000 chilometri delle nostre coste. Un prezioso presidio dello Stato al servizio di tutti i cittadini”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto in occasione dell’anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto.

“Nel 161° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, rivolgo un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini che ogni giorno operano per garantire la sicurezza della navigazione e tutelare l’ambiente marino. Una storia fatta di competenza, coraggio e impegno al servizio dell’Italia”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“161 anni fa nasceva in Italia quello che oggi chiamiamo il Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. In questo importante compleanno, desidero rivolgere un pensiero di profonda stima e riconoscenza alle donne e agli uomini in servizio. La loro costante opera, a tutela dei nostri mari, rappresenta un pilastro insostituibile di sicurezza e legalità, testimoniando ogni giorno un impegno intessuto di audacia e spirito di sacrificio. Auguri di cuore!”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in un post su Facebook.

“Buon anniversario alle donne e agli uomini delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Da 161 anni, una presenza concreta e indispensabile nei porti e lungo le nostre coste, al servizio della sicurezza in mare, della tutela dell’ambiente marino e della legalità”. Lo scrive su X Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario di Stato alla Difesa.

– Foto di repertorio ufficio stampa Guardia Costiera –

(ITALPRESS).