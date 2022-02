Gualtieri “Se pagano gli evasori migliori servizi per tutti”

"Con questo protocollo Roma Capitale insieme all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza può rafforzare l'azione di contrasto all'evasione fiscale che è importantissima per poter migliorare i servizi ai cittadini e anche per ridurre la pressione fiscale", così il sindaco di Roma Roberto Gualteri al termine della cerimonia in Campidoglio che ha visto la firma dei nuovi protocolli anti evasione. mpe/tvi/mrv