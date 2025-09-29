Gualtieri “Roma leader nel turismo, al lavoro sulla qualità”

ROMA (ITALPRESS) - "Roma si sta rivelando leader in tutti i segmenti con un cambiamento sulla qualità. Noi stiamo lavorando per cambiare il concetto che vede il turista come una specie separata dal cittadino con dei luoghi che poi generano effetti di over tourism. Roma ha una potenzialità molto grande di luoghi e di percorso di esperienze di tutti i tipi: culturali, naturalistici e artistici che oggi sono poco praticati e che possono aiutare ad unire quantità e qualità". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine del WTTC Global Summit 2025. "Vogliamo continuare questa crescita con i numeri ma anche per ridurre l'impatto eccessivo su alcuni luoghi. Un lavoro che si basa su interventi di riqualificazione, su eventi e sull'impiego della tecnologia", spiega. xb1/pc/mca1