ROMA (ITALPRESS) – “Dalla scuola dell’infanzia ‘Filastrocca impertinentè nel XIII municipio, è partito oggi il ‘piano scuolè di Ama per potenziare la pulizia di oltre 950 istituti in tutta la città. Con queste operazioni di pulizia capillare intendiamo tornare ad assicurare un adeguato livello di decoro nelle aree in prossimità delle scuole per accogliere al meglio alunni e studenti alla ripresa delle attività didattiche: potenziamento dello spazzamento, lavaggio e sanificazione dei cassonetti nelle vicinanze, diserbo di marciapiedi e tratti a bordo strada, verifica della fruibilità e adeguatezza dei contenitori per la raccolta “porta a porta” in dotazione agli istituti. Si è iniziato dalle scuole dell’infanzia e nidi che aprono già ai primi di settembre. Insieme a questo piano per le scuole, procedono anche quello per le foglie e quello per le consolari, per migliorare i livelli di pulizia e decoro in tutta la città”. Lo scrive su facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

– foto: xi6/italpress

(ITALPRESS).