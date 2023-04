ROMA (ITALPRESS) – “E’ un onore per noi ospitare una tappa di questa settimana dedicata ai vigili del fuoco e al lavoro che svolgono. Esprimo un benvenuto alle delegazioni europee presenti “welcome to Rome”. Lo ha detto il sindaco Roberto Gualtieri, durante il suo intervento in Campidoglio all’evento Roma 2023 – I Vigili del Fuoco europei a Roma.

“Siamo grati per il lavoro che svolgete con impegno, umanità e la capacità di essere vicini alle persone – continua Gualtieri – siamo contenti di questa iniziativa che prevede lo sforzo e l’approfondimento in un’ottica europea. Siamo davvero contenti di come è stata pensata questa iniziativa con l’apertura delle caserme ai cittadini e la festa a Piazza del Popolo domenica prossima, una iniziativa importante per cementare il rapporto di fiducia con i cittadini”.

foto xl3 Italpress

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com