Gualtieri “Anno impegnativo ma bello, sfide dolorose e impreviste”

ROMA (ITALPRESS) – “Quest’anno è stato molto impegnativo ma anche bello, sono state sfide dolorose e impreviste, penso alla morte di Papa Francesco, ma naturalmente a tutti gli eventi giubilari che hanno messo alla prova una capacità di accoglienza che è stata all’altezza di eventi così importanti grazie al lavoro di Roma Capitale e di tutte le istituzioni, forze dell’ordine in quello in cui tutti abbiamo collaborato, per la gestione di tutto. Adesso siamo alla sfida più impegnativa ma anche più bella. Chi abita a Roma ha la fortuna di imbattersi in questi migliaia di giovani che gioiosamente girano per le strade, si divertano, trasmettono entusiasmo. Penso che questa generazione si dicono tante cose non corrette, un po’ proiettando le generazioni precedenti le si attribuscono tanti difetti. Hanno vissuto il Covid. Sono ragazzi che approfondiscono le cose e hanno un grandissimo spirito etico delle cose. Hanno capito che anche la loro vita individuale dipende da come la Società gestirà i problemi comuni che richiedono maggiore spirito di condivisione e fraternità, oltre che empatia come l’ambiente, la povertà, la pace. In questi momenti di guerra, le orrende immagini che ci giungono da Gaza e Ucraina, vedere questi giovani che si sentono fratelli è un segnale incoraggiante in tempi difficili”.

Lo ha detto Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale, intervenuto a Radio Anch’io su Rai Radio1 per parlare del Giubileo dei Giovani.

“Sul fronte organizzativo ci saranno ben 3 mila volontari della Protezione Civile – sottolinea Gualtieri – di cui 500 dedicati alla assistenza di persone fragili e disabili. Più altri 500 della Santa Sede. Il volontariato in questa unicità è un’eccellenza italiana, in cui la Protezione Civile ha personale fisso regionale e nazionale. Nello straordinario Villaggio di Tor Vergata ci sono tante cose che sono state acquistate per il Giubileo dei Giovani, ma che resterà nelle mani della Protezione Civile come cucine e tende. Inoltre ci saranno i ragazzi del servizio civile, parliamo di una macchina organizzativa imponente. Questo allestimento di Tor Vergata è davvero impressionante. Io sono il Commissario ma dietro di me c’è Agostino Miozzo (braccio destro di Gualtieri per il Giubileo, ndr) che insieme al Prefetto e alla Protezione Civile nazionale sta facendo un grandissimo lavoro. Coloro che lavorano fuori dai riflettori sono quelli che hanno potuto dare vita a tutto ciò”.

