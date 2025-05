Gualtieri “A Piazzale Clodio riqualificazione urbana e ambientale”

ROMA (ITALPRESS) - "Si tratta di un lavoro molto positivo, abbiamo modificato tutti insieme il progetto originario che non interviene nella zona del pratone ma nelle parti già asfaltate. Questo ci consente di riqualificare il parco e l'intero piazzale Clodio. Faremo una bellissima opera di riqualificazione urbana e ambientale". Così il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del decreto regionale riguardante l'ampliamento della Città giudiziaria di Piazzale Clodio, il ripristino della "Porta" del Parco di Monte Mario e il riassetto della vegetazione della collina di Monte Mario colpita dall'incendio di luglio 2024. "È un bell'esempio di come dei problemi oggettivi si affrontano con spirito di collaborazione e trovano delle sintesi tra un intervento necessario per la giustizia e una riqualificazione ambientale del parco", aggiunge. xb1/vbo/mca1