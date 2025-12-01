Gruppo Sella, ampliato l’accesso ai mercati privati con la distribuzione del nuovo fondo Eltif

BIELLA (ITALPRESS) – Il gruppo Sella ha siglato un accordo con StepStone Group, tra i principali gestori globali di investimenti alternativi, per la distribuzione in Italia di un nuovo fondo evergreen focalizzato sul private credit europeo. Il fondo StepStone Private Credit ELTIF (SCRED Europe) istituito secondo la normativa ELTIF 2.0 e operativo dall’inizio del 2025, consente agli investitori privati di accedere al mercato del private debt con una sottoscrizione minima di 10mila euro.

La struttura evergreen prevede finestre di sottoscrizione settimanali e la possibilità di rimborso trimestrale fino al 5% del patrimonio netto, offrendo così una maggiore flessibilità operativa e l’accesso immediato a un portafoglio già investito. Il nuovo fondo si inserisce all’interno della piattaforma già consolidata di soluzioni evergreen sviluppata da StepStone. Sella Sgr ricopre il ruolo di Global Distributor, tramite le reti di Banca Sella e Banca Patrimoni Sella & C., con l’obiettivo di ampliare l’offerta di soluzioni di investimento a lungo termine per i propri clienti. La strategia del fondo si basa su co-investimenti diretti e su una consolidata rete di oltre 100 General Partner globali, selezionando operazioni in diversi segmenti di mercato e mantenendo flessibilità nella gestione delle diverse fasi del ciclo economico, grazie ad un’esposizione settoriale altamente diversificata su strumenti di debito senior garantiti a tasso variabile, progettati per coniugare stabilità dei flussi e resilienza nelle diverse fasi di mercato.

Con SCRED Europe, gli investitori possono aggiungere al portafoglio una componente di private credit con caratteristiche nel rapporto rischio-rendimento storicamente favorevoli e bassa correlazione ai mercati quotati. La strategia integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e si qualifica come prodotto conforme ai requisiti dell’Articolo 8 del Regolamento SFDR, in linea con l’impegno del gruppo Sella verso una finanza sostenibile e orientata a criteri di impatto nel lungo periodo.

“Con questo accordo vogliamo offrire ai nostri clienti private un accesso efficiente e professionale a un asset class sempre più strategica come il private credit – ha dichiarato Alessandro Marchesin, Head of Wealth & Asset Management del gruppo Sella -. Il fondo rappresenta una soluzione distintiva, costruita con una logica istituzionale, che consente di partecipare a un portafoglio ampiamente diversificato, già investito, con una struttura evergreen che ben si adatta a orizzonti di lungo periodo”.

“La partnership con il gruppo Sella rappresenta una tappa significativa nella strategia di StepStone Group volta a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano. L’iniziativa consente di coniugare l’esperienza e l’affidabilità delle reti Sella con la nostra competenza nel Private Debt, rendendo l’offerta accessibile a una platea più ampia di investitori. L’impegno di Sella verso l’innovazione e l’eccellenza è pienamente in linea con la nostra visione di fornire soluzioni di investimento sofisticate anche per il Wealth Management” ha commentato Giada De Mattia, Partner in StepStone.

