BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Dal 9 all’11 settembre 2025, una delegazione di Gruppo San Donato e GKSD guidata dal Presidente Kamel Ghribi ha partecipato a una missione a Bengasi, su invito delle autorità locali. Medici, ingegneri e manager hanno visitato alcune delle principali strutture sanitarie della città, tra cui il Bengasi Medical Center, i nuovi ospedali pediatrico e materno-infantile, il centro oncologico e l’Al-Marj Medical Education Center.

La missione, fortemente voluta dal Presidente Ghribi, si inserisce nella strategia di cooperazione internazionale che GSD e GKSD stanno portando avanti per rafforzare il sistema sanitario libico. Le aree di intervento individuate riguardano la modernizzazione del Bengasi Medical Center, la formazione del personale locale attraverso programmi di collaborazione con l’Italia, l’avvio dei nuovi ospedali e lo sviluppo di telemedicina e second opinion a distanza.

“Colgo segnali molto incoraggianti a conclusione di questa bella missione libica – ha dichiarato il Presidente Kamel Ghribi a conclusione della missione -. Il nostro impegno è contribuire con competenze e visione alla crescita del sistema sanitario libico, mettendo al servizio del Paese le migliori pratiche sviluppate in Italia per garantire salute, speranza e futuro ai cittadini”.

– Foto GKSD –

(ITALPRESS).