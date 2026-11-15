Gruppo FS, Inchingolo “Circa 25 miliardi di investimenti col PNRR, raggiunti tutti i target”

ROMA (ITALPRESS) – Investimenti infrastrutturali, nuovi collegamenti ferroviari, manutenzione e innovazione tecnologica. Sono stati questi i temi al centro dell’intervento di Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo FS, al panel “Il treno dello sviluppo”, nell’ambito de “L’Italia di Domani”, l’evento organizzato dal quotidiano Domani al Museo dell’Ara Pacis di Roma. Intervistato dal giornalista Stefano Vergine, Inchingolo ha illustrato i risultati raggiunti dal Gruppo e le principali sfide per rendere il sistema ferroviario sempre più efficiente e capace di sostenere lo sviluppo dei territori.

Al centro del confronto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha rappresentato un’importante opportunità per accelerare gli interventi di potenziamento e ammodernamento della rete. Inchingolo ha ricordato i circa 25 miliardi di euro assegnati al Gruppo FS nell’ambito del PNRR e il raggiungimento degli obiettivi richiesti dalla Commissione europea, sottolineando la complessità organizzativa e ingegneristica di un programma di investimenti di questa portata. “Il fatto di esserci riusciti dimostra che il Gruppo Ferrovie dello Stato ha al proprio interno professionalità in grado di vincere anche sfide complesse“, ha sottolineato Inchingolo.

Tra le opere strategiche figurano il Terzo Valico dei Giovi, destinato a rafforzare i collegamenti tra Genova, Milano e Torino, la nuova linea Brescia-Verona, per la quale sono in corso le attività di prova, e la Napoli-Bari. Proseguono inoltre gli interventi sull’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria e sulla Palermo-Catania-Messina, con l’attivazione progressiva delle tratte completate per offrire benefici concreti ai territori. Un altro tema affrontato è stato quello dei cantieri e del loro impatto sulla circolazione ferroviaria. Ogni giorno sulla rete italiana viaggiano circa 10mila treni, utilizzati da due milioni di passeggeri, mentre sono circa 1.300 i cantieri attivi contemporaneamente, tra nuove opere e manutenzione. Una complessità che incide sulla gestione del servizio, ma che accompagna il processo di ammodernamento dell’infrastruttura.

Sul fronte della puntualità, Inchingolo ha evidenziato i primi risultati degli investimenti nella manutenzione e nell’efficientamento della rete: l’Alta Velocità, nell’estate del 2026, ha una puntualità in crescita di otto punti percentuali rispetto all’estate 2024. Il miglioramento del servizio passa anche dal rinnovo della flotta, con un programma di 1.081 nuovi treni regionali per un investimento di 7 miliardi di euro e l’acquisto di 74 nuovi Frecciarossa di nuova generazione, per circa 2 miliardi di euro. Convogli più moderni, confortevoli e tecnologicamente avanzati, progettati anche per garantire una maggiore affidabilità in condizioni climatiche estreme.

In chiusura, spazio al ruolo dell’intelligenza artificiale nella sicurezza e nell’efficienza del sistema ferroviario: “Per noi l’intelligenza artificiale è fondamentale. La utilizziamo anche per il monitoraggio e il controllo della rete, anche se rimane prioritaria l’attività dei 16 centri di controllo di RFI sparsi sul territorio, perché la verifica umana è sempre una garanzia. La stiamo utilizzando molto anche per la manutenzione predittiva: stiamo dotando i treni in esercizio di sistemi di diagnostica in modo che ogni treno che passa sulla rete possa verificare se ci sono variazioni tra un primo e un secondo passaggio”, ha spiegato Inchingolo. Un percorso di innovazione che comprende anche la sperimentazione di droni supportati dall’intelligenza artificiale per individuare possibili anomalie e rafforzare la sorveglianza dell’infrastruttura.

– foto ufficio stampa Ferrovie dello Stato italiane –

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