Gruppo criminale agiva con metodo mafioso, 20 misure cautelari

L’AQUILA (ITALPRESS) – È in corso dalle prime luci dell’alba, a Sulmona ed in diverse località della Valle Peligna e di altre province sul territorio nazionale, una vasta operazione della Polizia di Stato. Gli agenti hanno eseguito 20 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di L’Aquila su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell’ambito di un’indagine condotta dalla Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo (SISCO) di L’Aquila. Nell’operazione sono impegnati circa 100 operatori della Polizia di Stato, con il supporto di unità cinofile. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo riguardano il traffico di stupefacenti, estorsioni, danneggiamenti seguiti da incendi, armi ed esplosivi, riciclaggio ed intestazione fittizia di beni, con l’aggravante del metodo mafioso.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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