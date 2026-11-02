ROMA (ITALPRESS) – E’ atterrato a Ciampino l’aereo dell’Areonautica Militare che ha riportato in Italia le salme di Simone Ruggia e Claudio Marchesi dell’Esercito e di Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci del Corpo militare volontario della Croce rossa italiano, morti in Bosnia nell’incidente dell’elicottero precipitato poco dopo il decollo.

Ad accogliere i feretri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

– foto xu1/Italpress –

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